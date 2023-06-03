В Воронеже ищут пропавшую в день защиты детей 15-летнюю девочку

Тамару Коломбай ищут вторые сутки. Фото: поисково-спасательный центр «Регион 36», ВКонтакте.

В Воронеже разыскивают 15-летнюю девочку. Тамара Коломбай пропала в день защиты детей в четверг, 1 июня. Девочку в этот день видели в переулке Днепровский микрорайона Чижовка, с тех пор о ней ничего не известно, сообщили в первом казачьем спасательном отряде «Регион 36».

Приметы Тамары Коломбай: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, темные длинные волосы. Была одета в белую футболку в клеточку с черными рукавами и в коричневые брюки, на голове был зеленый платок.

Если вам что-либо известно о том, где находится или может быть Тамара, позвоните поисковикам по телефону 8-920-404-60-00 или в службу спасения 112.