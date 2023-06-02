Суд добавил экс-ректору ВГТУ 2,5 года колонии

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Апелляция экс-ректора Воронежского государственного технического университета провалилась в областном суде. Более того, по жалобе прокуратуры суд ужесточил наказание. Вместо назначенных ранее пяти лет колонии, Сергею Колодяжному придется провести в заключении 7,5 лет.

Напомним, 22 мая Ленинский районный суд вынес экс-ректор ВГТУ обвинительный приговор за мошенничество. Преступление продолжалось в промежуток времени с 2014 по 2020-й. Следствие считает, что глава вуза начислял 180 подчиненным необоснованные премии и другие бонусы. Правда, выплаты ему потом возвращали на карту. За 6 лет ректор заработал более 58 млн рублей.

Изначально Сергея Колодяжного подозревали в получении взятки в особо крупном размере — по ч. 4 ст. 290 УК РФ. Ему грозило до 15 лет колонии. Спустя год после задержания ему изменили статью на растрату – ч. 4 ст. 160 УК РФ (до 10 лет колонии). А осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. А осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере в январе 2023 года. После вынесения приговора Сергей Колодяжный заявил, что все самое интересное впереди, и он намерен обжаловать решение суда.