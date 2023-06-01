В Воронеже санитарные врачи обнаружили на четырех пляжах превышение норм по кишечной палочке в 240 раз

Купаться лучше за городом. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Санитарные врачи забраковали пять популярных у воронежцев мест для купания. В четырех из них загрязнение просто зашкаливает. Содержание общих колиформных бактерий (ОКБ) превышает норму в 48 раз, а кишечных палочек – в 240 раз на четырех пляжах:

1. рядом с санаторием имени Горького,

2. в парке «Дельфин» (улица Остужева, 2),

3. на набережной Авиастроителей, 4л

4. на территории, прилегающей к парку «Алые паруса» (Арзамасская, 4л).

Одним словом, в водохранилище в черте города, как и прежде, купаться не рекомендуют.

А вот на выезде из столицы Черноземья ситуация получше. На месте отдыха на левом берегу водохранилища, южнее трассы «Дон», в 2,4 км на юго-восток от моста через реку Воронеж, превышение по кишечным палочкам составило всего 2,3 раза. Тем не менее и там лучше не купаться.

Напомним, 29 мая сотрудники районных управ, управления экологии, дорожного хозяйства, а также ГО и ЧС Воронежа уже проверяли пляжи. По инфраструктуре и состоянию дна водоемов одобрили восемь мест отдыха. После проверки Роспотребнадзора стало ясно, что купаться без риска для здоровья можно только на трех из них:

1. «Боровое» на берегу реки Усмань, ул. Пляжная, 1в;

2. «Сосновый бор» на берегу Усмани, в районе кордона Ближний бор;

3. СК «Локомотив», ул. Панфилова.

Все они расположены в пригороде Воронежа, в Железнодорожном районе.