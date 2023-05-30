В Воронеже признали готовыми к купальному сезону восемь пляжей

Пляж санатория имени Горького к сезону готов. Фото: из архива «КП»

29 мая комиссия, в составе которой были сотрудники районных управ, управления экологии, дорожного хозяйства, а также ГО и ЧС Воронежа проверили готовность к купальному сезону всех пляжей Воронежа. В частности, выясняли есть ли там питьевые фонтанчики и торговые точки, душ, раздевалка и туалеты. А там, где купание запрещено, еще и предупреждающие об этом таблички. На пляжах в Боровом, санатория имени Горького и «Пески» также обследовали дно, установили буйки. На всех из них есть спасательные посты.

Недостатки – неубранный мусор, прибитый к берегу, выгоревшие на солнце информационные стенды с правилами безопасного поведения предстоит устранить до 1 июня. На пляжи также придут с проверками специалисты Роспотребнадзора.

А пока утверждены восемь мест отдыха:

Железнодорожный район:

- «Боровое» на берегу реки Усмань, ул. Пляжная, 1в;

- «Сосновый бор» на берегу Усмани, в районе кордона Ближний бор;

- левый берег Воронежского водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж «Пески»;

- парк «Дельфин», ул. Остужева, 2;

- СК «Локомотив», ул. Панфилова.

Левобережный район:

- Набережная Авиастроителей, 4л;

- ул. Арзамасская, 4л (территория, прилегающая к парку «Алые паруса»).

Центральный район:

Клинический санаторий им. Горького.