В Воронеже начал работать новый автобусный маршрут

В холодное время года снова будут ездить 70-е. И только до Березовой Рощи. Фото: из архива «КП»

В Воронеже запустили новый автобусный маршрут – № с70. В принципе он практически дублирует старый - № 70. Изменится только буква. И еще - ранее на маршруте № 70 у части автобусов конечной была остановка «Березовая Роща». Теперь же, когда к номеру добавили букву, все будут ехать от Перхоровича до санатория имени Горького. Обслуживать маршрут № с70 будет перевозчик «НТК».

- Буква «с» означает сезонный. Дело в том, что когда наступает тепло, резко возрастает число желающих прогуляться и отдохнуть на территории санатории имени Горького. Потому маршрут на это время продлили. Ориентировочно, он будет таким до середины осени, впрочем многое здесь зависит от погоды. Как только зарядят дожди и придет холод, маршрутки снова будут ездить только до Березовой Рощи, - пояснили в городском управлении транспорта.

Напомним, с 1 июня в Воронеже появились две новые остановки - между между существующими «Общежитие» и «Новый микрорайон» у дома № 159 на проспекте Труда.