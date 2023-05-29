В Воронеже с лета появятся две новые остановки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Городское управление транспорта сообщило о создании двух новых остановок общественного транспорта в Воронеже. Они появятся 1 июня. Первая – на улице 9 Января в районе дома 304Б, между остановками «Общежитие» и «Новый микрорайон» в направлении из центра.

Другую остановку оборудуют на проспекте Труда у дома №159. Здесь будут останавливаться автобусы маршрутов №8, 58, 60, 76 и с76.

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