В Воронеже прокуратура обжаловала условный приговор дочери бывшего главы Новоусманского района

Махинации с земельными участками привели к потере бюджетом 18 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники прокуратуры Ленинского района обжаловали приговор преступной группе, возглавляемой Любовью Овчинниковой, дочерью теперь уже экс-главы Новоусманского района Владимира Чернышова. В нее также входили экс-руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Новоусманского района Лилия Киреева, Ольга Степанова и Степан Старосветский.

Напомним, с 2012 по 2017 годы преступная группа занималась поиском льготников, на которых можно было по закону оформить земельные участки. Потом от их имени они продавали землю своим знакомым по цене гораздо ниже рыночной. Затем участками торговали уже по настоящей стоимости. Льготникам за участие в схеме платили всего по 5−10 тысяч рублей. В результате бюджету был причинен ущерб в 18 миллионов рублей. А 31 земельный участок достался не инвалидам, а неким обеспеченным господам.

Кроме того, по халатности Киреевой из государственной собственности частному лицу перешел земельный участок с прудом. Его рыночная стоимость составляет почти 2,5 млн рублей.

Любовь Овчинникову задержали в августе 2017 года. Затем под следствие попала Лилия Киреева. Вскоре в отставку с поста главы района подал отец Овчинниковой Владимир Чернышов. Обеих женщин поместили в СИЗО, но в октябре 2017 года отправили под домашний арест. В июне 2018-го адвокаты добились, чтобы их выпустили под залог 1,5 млн рублей.

В Ленинском районном суде Овчинникову приговорили к 5 годам колонии общего режима. Однако отсидку отсрочили до 2032 года – пока ее дочери не исполнится 14 лет. Киреева получила четыре годы колонии и штраф в 100 тысяч рублей. Ей тоже дали отсрочку, но всего на два года. И по то же причине – в 2025 году ребенку Киреевой исполнится 14 лет. Ольга Степанова и Степан Старосветский получили условный срок – два года. К слову, вину ни один из четверых не признал.

В прокуратуре Ленинского района посчитали наказание четверке аферистов слишком мягким по сравнению с опасностью для общества их преступлений.