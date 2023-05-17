Осужденная за хищения земли на 18 млн дочь экс-главы района под Воронежем осталась на свободе

Никто из участников преступной группы в колонию пока не попал. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Ленинском районном суде вынесли приговор преступной группе в составе четырех человек, возглавляемой Любовью Овчинниковой, дочерью теперь уже экс-главы Новоусманского района Владимира Чернышова. В нее также входили экс-руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Новоусманского района Лилия Киреева, Ольга Степанова и Степан Старосветский.

В суде посчитали доказанным, что с 2012 по 2017 годы преступная группа занималась поиском льготников, на которых можно было по закону оформить земельные участки. Потом от их имени они продавали землю своим знакомым по цене гораздо ниже рыночной. Затем участки перепродавали уже по настоящей стоимости. Льготникам за участие в схеме платили всего по 5−10 тысяч рублей. В результате бюджету был причинен ущерб в 18 миллионов рублей. А 31 земельный участок достался не инвалидам, как полагается по закону, а неким богатеньким господам.

Кроме того, по халатности Киреевой из государственной собственности частному лицу перешел земельный участок с находящимся на нем прудом. Между тем, его рыночная стоимость составляет почти 2,5 млн рублей.

В суде Овчинникову приговорили к 5 годам колонии общего режима. Однако отсидку отсрочили до 2032 года – пока ее дочери не исполнится 14 лет. Киреева получила четыре годы колонии и штраф в 100 тысяч рублей. Но и она сразу не отправится за решетку. Ей тоже дали отсрочку, но всего на два года. И по то же причине – в 2025 году ребенку Киреевой исполнится 14 лет. Ольга Степанова и Степан Старосветский получили условный срок – два года. К слову, вину ни один из них не признал.

Напомним, Любовь Овчинникову задержали в августе 2017 года. Позже под следствие попала Лилия Киреева. Вскоре в отставку с поста главы района подал отец Овчинниковой Владимир Чернышов. Обеих женщин поместили в СИЗО, но в октябре 2017 года отправили под домашний арест. В июне 2018-го адвокаты добились, чтобы арест сняли под залог 1,5 млн рублей.