Археологи на месте строительства многоэтажного дома в Воронеже нашли старинные керамику и украшения

Фото ООО «Центр охранных археологических исследований»

При подготовке строительной площадки в центре города к возведению многоэтажного дома в мае археологи провели исследования участка в переулке Белинского, 3.

Следов сооружений, достоверно относящихся к ранее выявленному объекту археологического наследия «Город-крепость Воронеж, городище», не обнаружено. Однако интересные находки ученые все-таки сделали. Так, обнаружена значительная коллекция серо- и коричнево-глиняной круговой керамики, фарфора и фаянса, предметов быта и украшений XVIII – начала ХХ вв.

Среди находок оказались осколки старинной керамики, фрагмент фаянсовой кружки, глазурованная керамика, светец; серебряное и позолоченное кольца, ружейный кремень и медная монета.

Между тем строительство дома на этом месте сопровождается скандалом. Подробности в материале "КП".