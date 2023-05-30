Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 мая 2023 10:30

«Боимся, что наши дома провалятся, как дом соседки»: воронежцы выступают против возведения многоэтажки на насыпном бугре

Жители опасаются, что повторится трагедия 2011 года
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Строительная площадка находится на насыпном бугре, нависая над другой многоэтажкой

Строительная площадка находится на насыпном бугре, нависая над другой многоэтажкой

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В самом центре Воронежа, в переулке Белинского, затевается стройка пятиэтажного дома на бугре с прекрасным видом на водохранилище и частный сектор улицы Большая Стрелецкая. Застройщик уже рекламирует в интернете будущие квартиры в новостройке. А тем временем соседи замерли в ожидании и страхе, что их одноэтажные, в том числе и многовековые, домики провалятся под землю, как когда-то хибарка тети Маши и ее сына Петра Постоенко, на месте которой планируется строительство.

Проект

Проект

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ТАРТАРАРЫ

Эту историю «Комсомолка» рассказывала в июне 2011 года. Тогда после летнего дождя домик Постоенко над обрывом неожиданно начал трескаться. За несколько недель стены разошлись настолько, что через трещины была видна улица, а в полу открылась бездна в подземелье. Хорошо помню ощущение, что под ногами, под хлипким деревянным полом – пустота.

На тот момент в доме проживали Мария и Петр Постоенко – мать и сын, оба онкологические больные. Опасаясь обрушения постройки, они ночевали во времянке на дворе или просились к соседям. Беде небогатой семьи сочувствовали все соседи. Они даже предложили помочь построить на участке новый деревянный дом, однако разрешения на это власти не дали – слишком высок был риск нового провала в подземные пустоты. Экспертиза признала участок непригодным для строительства даже легкого частного домика. Чиновники дали Постоенко квартиру, а участок на долгие годы остался пустырем.

Рабочие начали рыть котлован

Рабочие начали рыть котлован

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ТРИ ПЛЮС ДВА

Но три года назад его выкупила строительная компания и решила возвести здесь «малоэтажный» дом. Таким термином чиновники называют постройки до трех этажей. Но в отдельных случаях, до четырех. При этом подземные этажи в расчет не идут. Цокольные, полуцокольные – тоже. Так и родился проект строительства в переулке Белинского, 3 … пятиэтажного дома. Три полноценных этажа, один – цокольный (а с учетом рельефа фактически - полуцокольный) и один подземный под автостоянку. В новостройке, согласно проектным документам, будет 13 квартир. Общая площадь постройки - 2170 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены встроенные нежилые помещения и пристроенная газовая котельная.

По документам участок принадлежит на праве общей долевой собственности трем людям. В мэрии нам рассказали, что проект прошел согласование, имеет все экспертные заключения (положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации ООО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ «ПРИОРИТЕТ» от 22.02.2023 № 36-2-1-3-008576-2023), чиновники к бумагам претензий не имеют.

Узкая грунтовка по переулку Белинского

Узкая грунтовка по переулку Белинского

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В проекте содержатся расчеты и сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии, тепловых нагрузках, расходах газа, расходах воды на хозяйственно-бытовые нужды, о необходимой электрической мощности, а также возможности подключения к уже действующим сетям.

На участке дома предусмотрено размещение детской и спортивной площадок, зоны отдых и площадки контейнеров для сбора ТБО. А для укрепления склона застройщик намерен соорудить подпорную стену на свайном основании и без него, в зависимости от перепада отметок земли.

Красиво расписано, не придраться. С документами все ясно. Но что мы видим на месте?

Трещины во дворах соседних домов...

Трещины во дворах соседних домов...

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПОД БУГРОМ - КАТАКОМБЫ

Квартал в районе бывшего Митрофановского монастыря большей частью состоит из частной довольно плотной застройки. Многие постройки еще 18 века, часть – послевоенные, даже не имеющие фундамента. Несколько поколений местных жителей рассказывали и рассказывают о периодических провалах в подземные пустоты. Легенда гласит, что под бугром, где проходят современные улицы Фрунзе, Белинского и одноименный переулок, расположены древние подземные ходы и катакомбы, которые в годы войны воронежцы использовали в качестве бомбоубежищ. Еще живы люди, которые детьми бывали в этих подземках. Потом входы в них замуровали. Именно, в эти пустоты и проваливаются дома и дворы, уверены жильцы. Грунт здесь большей частью насыпной, а до прочного основания – многие метры мусора.

... и в самих постройках

... и в самих постройках

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПО УЗКОЙ ГРУНТОВКЕ ПОТЯНУЛИСЬ МНОГОТОННЫЕ ГРУЗОВИКИ

Надо добавить и еще один важный момент. Дорога по улице Белинского и одноименному переулку – тупиковая. Заканчивается аккурат у дома №3, где намечается строительство многоэтажки. Дорога – это, конечно, громко сказано. Грунтовка, узкий проезд в одну машину, без тротуаров и палисадников, никогда не имевший твердого покрытия. А на пересечении улиц периодически происходят обвалы грунта в обрыв, жильцы укрепляют дорогу строительным мусором, чтоб хоть как-то сохранить.

Трещины увеличились...

Трещины увеличились...

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

... и образовались новые

... и образовались новые

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

И вот по этому узкому проезду на днях к строительной площадке потянулись многотонные грузовики и другая строительная техника. Привезли бетонные плиты, начали копать котлован. И последствия не заставили себя долго ждать.

- Под тяжестью грузовиков сразу просел грунт, провалился водопроводный люк на дороге и лопнула труба, - рассказала нам местная жительница Елена. – Мы два дня ждали, когда водоканал ликвидирует аварию.

В ДОМАХ ПОТРЕСКАЛИСЬ СТЕНЫ

Одновременно с этим в ближайших домах начали расширяться уже имеющиеся трещины и образовываться новые. Так, в доме №1 по переулку (постройка непосредственно граничит со строительной площадкой) рухнула подпорная стена на участке. В доме №6 (напротив) расширилась трещина в несущей наружной стене, отошли обои в углу комнаты, расширилась трещина в бетонной заливке двора. В доме №28 постройки 18 века по улице Белинского, образовалась сквозная трещина также в несущей стене. Его хозяин адмирал Николай Никифорович рассказал, что разрушения начались после того, как по улице пошел поток строительной техники. У его соседей с нижнего этажа в тот же момент рухнул потолок.

Постройка 18 века, разрушение несущей стены

Постройка 18 века, разрушение несущей стены

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Мы боимся, что наши дома постигнет участь дома тети Маши, - в один голос говорят соседи. – На наши обращения к чиновникам приходят ответы, что все хорошо. Но мы-то видим, что стройки еще по сути и нет, а разрушения уже начались. Что будет дальше? Кто ответит за состояние наших домов, за нашу безопасность?

Переписка местных жителей с чиновниками мэрии

Переписка местных жителей с чиновниками мэрии

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Не меньше пугает местных и перспектива соседства с многоэтажкой со всеми вытекающими последствиями – увеличением трафика по тупиковой узкой дороге, нагрузкой на водопроводные и канализационные сети, увеличением объема отходов.

Обрушение грунта на пересечении улицы Белинского и одноименного переулка

Обрушение грунта на пересечении улицы Белинского и одноименного переулка

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- У нас нет тротуара, и нет возможности его сделать, нарушены нормы отступа дороги от окон, - продолжает Елена. – Здесь элементарно не разъехаться двум легковушкам! А скорая? А, не дай бог, пожар?! Мы уже сейчас от пыли не можем открыть окна. А ведь еще недавно жили в тихом центре.

Жильцы написали коллективное обращение в Следственное управление СК России. По их жалобе ведомство начало доследственную проверку. Люди также добиваются установки на улице знака, запрещающего проезд тяжелой и крупногабаритной техники.

Многотонный грузовик на грунтовке переулка Белинского, фото читателя

Многотонный грузовик на грунтовке переулка Белинского, фото читателя

Фото: Предоставлено

А в качестве последней меры готовят коллективный иск в суд.

- Среди жителей нашего квартала нет равнодушных, все его подпишут, - заключает Елена. – Будем бороться до последнего. Наши предки жили здесь, строили, восстанавливали город после войны. И мы заслужили достойную жизнь.

На строительную площадку уже завезли плиты

На строительную площадку уже завезли плиты

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Представитель застройщика, который на момент выезда корреспондента «КП» оказался на месте, от официальных комментариев и общения на диктофон отказался.

КАРТИНА ДНЯ