«Боимся, что наши дома провалятся, как дом соседки»: воронежцы выступают против возведения многоэтажки на насыпном бугре

Строительная площадка находится на насыпном бугре, нависая над другой многоэтажкой Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В самом центре Воронежа, в переулке Белинского, затевается стройка пятиэтажного дома на бугре с прекрасным видом на водохранилище и частный сектор улицы Большая Стрелецкая. Застройщик уже рекламирует в интернете будущие квартиры в новостройке. А тем временем соседи замерли в ожидании и страхе, что их одноэтажные, в том числе и многовековые, домики провалятся под землю, как когда-то хибарка тети Маши и ее сына Петра Постоенко, на месте которой планируется строительство.

Проект Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ТАРТАРАРЫ

… Эту историю «Комсомолка» рассказывала в июне 2011 года. Тогда после летнего дождя домик Постоенко над обрывом неожиданно начал трескаться. За несколько недель стены разошлись настолько, что через трещины была видна улица, а в полу открылась бездна в подземелье. Хорошо помню ощущение, что под ногами, под хлипким деревянным полом – пустота.

На тот момент в доме проживали Мария и Петр Постоенко – мать и сын, оба онкологические больные. Опасаясь обрушения постройки, они ночевали во времянке на дворе или просились к соседям. Беде небогатой семьи сочувствовали все соседи. Они даже предложили помочь построить на участке новый деревянный дом, однако разрешения на это власти не дали – слишком высок был риск нового провала в подземные пустоты. Экспертиза признала участок непригодным для строительства даже легкого частного домика. Чиновники дали Постоенко квартиру, а участок на долгие годы остался пустырем.

Рабочие начали рыть котлован Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ТРИ ПЛЮС ДВА

Но три года назад его выкупила строительная компания и решила возвести здесь «малоэтажный» дом. Таким термином чиновники называют постройки до трех этажей. Но в отдельных случаях, до четырех. При этом подземные этажи в расчет не идут. Цокольные, полуцокольные – тоже. Так и родился проект строительства в переулке Белинского, 3 … пятиэтажного дома. Три полноценных этажа, один – цокольный (а с учетом рельефа фактически - полуцокольный) и один подземный под автостоянку. В новостройке, согласно проектным документам, будет 13 квартир. Общая площадь постройки - 2170 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены встроенные нежилые помещения и пристроенная газовая котельная.

По документам участок принадлежит на праве общей долевой собственности трем людям. В мэрии нам рассказали, что проект прошел согласование, имеет все экспертные заключения (положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации ООО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ «ПРИОРИТЕТ» от 22.02.2023 № 36-2-1-3-008576-2023), чиновники к бумагам претензий не имеют.

Узкая грунтовка по переулку Белинского Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В проекте содержатся расчеты и сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии, тепловых нагрузках, расходах газа, расходах воды на хозяйственно-бытовые нужды, о необходимой электрической мощности, а также возможности подключения к уже действующим сетям.

На участке дома предусмотрено размещение детской и спортивной площадок, зоны отдых и площадки контейнеров для сбора ТБО. А для укрепления склона застройщик намерен соорудить подпорную стену на свайном основании и без него, в зависимости от перепада отметок земли.

Красиво расписано, не придраться. С документами все ясно. Но что мы видим на месте?

Трещины во дворах соседних домов... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПОД БУГРОМ - КАТАКОМБЫ

Квартал в районе бывшего Митрофановского монастыря большей частью состоит из частной довольно плотной застройки. Многие постройки еще 18 века, часть – послевоенные, даже не имеющие фундамента. Несколько поколений местных жителей рассказывали и рассказывают о периодических провалах в подземные пустоты. Легенда гласит, что под бугром, где проходят современные улицы Фрунзе, Белинского и одноименный переулок, расположены древние подземные ходы и катакомбы, которые в годы войны воронежцы использовали в качестве бомбоубежищ. Еще живы люди, которые детьми бывали в этих подземках. Потом входы в них замуровали. Именно, в эти пустоты и проваливаются дома и дворы, уверены жильцы. Грунт здесь большей частью насыпной, а до прочного основания – многие метры мусора.

... и в самих постройках Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПО УЗКОЙ ГРУНТОВКЕ ПОТЯНУЛИСЬ МНОГОТОННЫЕ ГРУЗОВИКИ

Надо добавить и еще один важный момент. Дорога по улице Белинского и одноименному переулку – тупиковая. Заканчивается аккурат у дома №3, где намечается строительство многоэтажки. Дорога – это, конечно, громко сказано. Грунтовка, узкий проезд в одну машину, без тротуаров и палисадников, никогда не имевший твердого покрытия. А на пересечении улиц периодически происходят обвалы грунта в обрыв, жильцы укрепляют дорогу строительным мусором, чтоб хоть как-то сохранить.

Трещины увеличились... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

... и образовались новые Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

И вот по этому узкому проезду на днях к строительной площадке потянулись многотонные грузовики и другая строительная техника. Привезли бетонные плиты, начали копать котлован. И последствия не заставили себя долго ждать.

- Под тяжестью грузовиков сразу просел грунт, провалился водопроводный люк на дороге и лопнула труба, - рассказала нам местная жительница Елена. – Мы два дня ждали, когда водоканал ликвидирует аварию.

В ДОМАХ ПОТРЕСКАЛИСЬ СТЕНЫ

Одновременно с этим в ближайших домах начали расширяться уже имеющиеся трещины и образовываться новые. Так, в доме №1 по переулку (постройка непосредственно граничит со строительной площадкой) рухнула подпорная стена на участке. В доме №6 (напротив) расширилась трещина в несущей наружной стене, отошли обои в углу комнаты, расширилась трещина в бетонной заливке двора. В доме №28 постройки 18 века по улице Белинского, образовалась сквозная трещина также в несущей стене. Его хозяин адмирал Николай Никифорович рассказал, что разрушения начались после того, как по улице пошел поток строительной техники. У его соседей с нижнего этажа в тот же момент рухнул потолок.

Постройка 18 века, разрушение несущей стены Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Мы боимся, что наши дома постигнет участь дома тети Маши, - в один голос говорят соседи. – На наши обращения к чиновникам приходят ответы, что все хорошо. Но мы-то видим, что стройки еще по сути и нет, а разрушения уже начались. Что будет дальше? Кто ответит за состояние наших домов, за нашу безопасность?

Переписка местных жителей с чиновниками мэрии Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Не меньше пугает местных и перспектива соседства с многоэтажкой со всеми вытекающими последствиями – увеличением трафика по тупиковой узкой дороге, нагрузкой на водопроводные и канализационные сети, увеличением объема отходов.

Обрушение грунта на пересечении улицы Белинского и одноименного переулка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- У нас нет тротуара, и нет возможности его сделать, нарушены нормы отступа дороги от окон, - продолжает Елена. – Здесь элементарно не разъехаться двум легковушкам! А скорая? А, не дай бог, пожар?! Мы уже сейчас от пыли не можем открыть окна. А ведь еще недавно жили в тихом центре.

Жильцы написали коллективное обращение в Следственное управление СК России. По их жалобе ведомство начало доследственную проверку. Люди также добиваются установки на улице знака, запрещающего проезд тяжелой и крупногабаритной техники.

Многотонный грузовик на грунтовке переулка Белинского, фото читателя Фото: Предоставлено

А в качестве последней меры готовят коллективный иск в суд.

- Среди жителей нашего квартала нет равнодушных, все его подпишут, - заключает Елена. – Будем бороться до последнего. Наши предки жили здесь, строили, восстанавливали город после войны. И мы заслужили достойную жизнь.

На строительную площадку уже завезли плиты Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Представитель застройщика, который на момент выезда корреспондента «КП» оказался на месте, от официальных комментариев и общения на диктофон отказался.