Дети из Белгородской области прибыли в воронежский лагерь

Фото ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

В среду, 31 мая в Воронежскую область приехали 300 детей из Щебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Ребят встретили сотрудники ГУ МЧС по региону. Сейчас гостей размещают на отдых в лагере «Ландыш» Семилукского района в штатном режиме лагерной смены.

Спасатели помогли белгородским мальчишкам и девчонкам носить вещи, рассказывали о правилах пожарной безопасности, шутили и подбадривали.

- Мы очень серьезно относимся к безопасности лагерей детского отдыха, а, учитывая серьезно увеличившееся количество детей в «Ландыше», это будет один из самых важных для нас объектов в районе, – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Воронежской области Сергей Золототрубов.

Предполагается, что ребята останутся в нашем регионе после завершения лагерной смены.