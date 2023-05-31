Белгородских детей после окончания лагерной смены могут оставить в Воронеже

фото из телеграмм Александра Гусева

В воронежском летнем лагере «Ландыш» в Семилукском районе все готово к приему белгородских детей. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, сегодня там примут 300 ребят из Шебекино, населенный пункт постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Местные власти торопились обустроить территорию к Дню защиты детей, чтобы белгородские ребятишки, наконец, могли спокойно отдохнуть. В ближайшее время качество размещения и работу персонала в лагере планирует проверить губернатор Воронежской области.

- Понимаю, что наша помощь может понадобиться ребятам и их родителям и после окончания смены. Поэтому поручил своим сотрудникам оперативно готовить пункт временного размещения, если, конечно, такой запрос у белгородцев появится, - отметил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

Как сообщал департамент образования Воронежской области, для белгородских школьников планируют обширную культурная программу с выездом в музеи, театры, а также экскурсии по региону и самой столице Черноземья.

По словам губернатора, на отдых воронежских детей приезд белгородцев не повлияет: всем желающим хватит и мест, и смен для отдыха в лагерях.