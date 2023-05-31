Под Воронежем отдохнут 300 детей из Шебекинского округа Белгородской области

Для ребят запланирована обширная культурная программа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Белгородчины Вячеслав Гладков на своей странице в VK рассказал о летнем отдыхе детей из приграничных районов. Сегодня, 31 мая, по приглашению воронежских властей в детский оздоровительный лагерь «Ландыш» (Семилукский район) отправится первая группа школьников из Шебекинского городского округа. Всего под Воронежем отдохнут 300 белгородских ребят.

- Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И, конечно, такая помощь от коллег губернаторов - она очень своевременна, – отметил Вячеслав Гладков.

Как сообщили «КП» в департаменте образования Воронежской области, для шебекинских ребят, которые не первый месяц живут в крайне напряженной обстановке на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины, запланирована обширная культурная программа. Это и поездки в музеи, театры, экскурсии по нашему региону. Скучать белгородцы точно не будут, но куда важнее, что у нас они наконец-то смогут спокойно отдохнуть.