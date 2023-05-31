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НовостиОбщество31 мая 2023 4:43

Под Воронежем отдохнут 300 детей из Шебекинского округа Белгородской области

Об этом сообщил губернатор соседнего региона
Алексей СЕРГУНИН
Для ребят запланирована обширная культурная программа

Для ребят запланирована обширная культурная программа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Белгородчины Вячеслав Гладков на своей странице в VK рассказал о летнем отдыхе детей из приграничных районов. Сегодня, 31 мая, по приглашению воронежских властей в детский оздоровительный лагерь «Ландыш» (Семилукский район) отправится первая группа школьников из Шебекинского городского округа. Всего под Воронежем отдохнут 300 белгородских ребят.

- Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И, конечно, такая помощь от коллег губернаторов - она очень своевременна, – отметил Вячеслав Гладков.

Как сообщили «КП» в департаменте образования Воронежской области, для шебекинских ребят, которые не первый месяц живут в крайне напряженной обстановке на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины, запланирована обширная культурная программа. Это и поездки в музеи, театры, экскурсии по нашему региону. Скучать белгородцы точно не будут, но куда важнее, что у нас они наконец-то смогут спокойно отдохнуть.