В центре Воронежа перекроют две улицы, а еще на одной запретят парковаться

Участок двух улиц перекроют на ночь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Воронежа сообщили о двух существенных ограничениях для водителей, с которыми они столкнутся на этой неделе в центре города.

В ночь с 31 мая на 1 июня перекроют движение на участках улиц Вайцеховского и Цюрупы. Там будут проводить ремонт дорог. Проехать там нельзя будет с 22.00 31 мая до 6.00 1 июня.

В ночь на 1 июня будет действовать такая схема движения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

А поздним вечером 1 июня нельзя будет парковаться на участке от дома № 6 на улице Феоктистова до Студенческой. Связано это с проведением ежегодного форума «Зодчество ВРН 2023». Машину нельзя будет оставить на участке, примыкающему к парку «Орленок» с 23.00 четверга, 1 июня, до 19.00 пятницы, 2 июня.

Напомним, что с 14.00 1 июня до 9.00 2 июня «Орленок» будет закрыт.