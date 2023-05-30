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НовостиОбщество30 мая 2023 16:40

В центре Воронежа перекроют две улицы, а еще на одной запретят парковаться

Связано это с дорожными работами и проведением архитектурного форума в парке «Орленок»
Юрий КОЗЛОВ
Участок двух улиц перекроют на ночь.

Участок двух улиц перекроют на ночь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Воронежа сообщили о двух существенных ограничениях для водителей, с которыми они столкнутся на этой неделе в центре города.

В ночь с 31 мая на 1 июня перекроют движение на участках улиц Вайцеховского и Цюрупы. Там будут проводить ремонт дорог. Проехать там нельзя будет с 22.00 31 мая до 6.00 1 июня.

В ночь на 1 июня будет действовать такая схема движения.

В ночь на 1 июня будет действовать такая схема движения.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

А поздним вечером 1 июня нельзя будет парковаться на участке от дома № 6 на улице Феоктистова до Студенческой. Связано это с проведением ежегодного форума «Зодчество ВРН 2023». Машину нельзя будет оставить на участке, примыкающему к парку «Орленок» с 23.00 четверга, 1 июня, до 19.00 пятницы, 2 июня.

Напомним, что с 14.00 1 июня до 9.00 2 июня «Орленок» будет закрыт.