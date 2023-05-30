В Воронеже почти на сутки закроют парк «Орленок»

С 14.00 1 июня ворота «Орленка» будут закрыты.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
C 14.00 четверга, 1 июня, до 9.00 пятницы, 2 июля, будет закрыт парк «Орленок». Об этом сообщили в городской администрации.
В парке в это время будут красить лавочки и ограждение моста, входных групп и фонтана, мыть тротуарную плитку, а также там, где требуется, ее ремонтировать. Кроме того, будут пилить угрожающие рухнуть аварийные деревья, обновят настил на детских площадках. Так готовятся к проведению архитектурного форума «Зодчество ВРН 2023».
Работы будут достаточно масштабными, поэтому парк и решили закрыть. Их практически невозможно совмещать с обеспечением комфортного отдыха горожанам.