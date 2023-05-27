В Воронеже мошенники «нагрели» мужчину на мнимых инвестициях на 900 тысяч рублей

В Сети можно верить далеко не всей рекламе. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

60-летний воронежец стал очередной жертвой мошенников. Аферисты «разводили» его на деньги еще с конца февраля. Мужчину увидел рекламу в интернете, призывающую заработать на инвестициях. Он зашел на сайт, указал свои данные, а также мобильный телефон для связи со специалистом.

Через несколько часов ему позвонил через мессенджер человек, назвавшийся представителем компании. Он пообещал, что будет помогать во всех операциях инвестирования. Затем с мужчиной связался якобы аналитик холдинга, который рассказал, что необходим стартовый капитал. Тот ответил, что может перевести деньги со своего электронного счета. На следующий день незнакомец позвонил и сказал, что его «клиент» по результатам финансовых операций оказался «в плюсе».

Обрадованный мужчина согласился дальше делать вклады. Целых три месяца он вносил деньги на сайт инвестиций, пока «помощники» с сайта не перестали отвечать на звонки. Воронежец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. К тому времени он перечислил мошенникам 900 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Преступников разыскивают. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей. Всего за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 17 сообщений о хищениях денег, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более пяти миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Стражи порядка советуют: если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 112.

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