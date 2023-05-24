В Воронеже полицейские и специалисты банков назвали слова, по которым можно сразу определить мошенника

Аферисты знают гораздо больше способов отъема денег, чем Остап Бендер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области и особенно в столице Черноземья участились случаи, когда мошенники ухитряются «развести» доверчивых людей не просто на тысячи, а на несколько миллионов рублей. Как им это удается и каким образом не допустить, чтобы ваши деньги уплыли в карман преступников, рассказали представители регионального ГУ МВД и воронежского отделения Центробанка.

«МОШЕННИКИ МОГУТ СДЕЛАТЬ ЖЕРТВ АФЕР ЕЩЕ И СВОИМИ ПОСОБНИКАМИ»

О том, как изменился стиль общения мошенников, рассказал врио начальника управления уголовного розыска регионального ГУ МВД, полковник Евгений Кузнецов. Но сначала он привел статистические данные:

- По итогам 2022 года число мошенничеств немного увеличилось, а краж стало чуть меньше. Всего в прошлом году аферисты отобрали у поверивших им граждан 185 миллионов 687 тысяч рублей. При этом львиная часть этой суммы приходится на мошенничества – 171 миллион 813 тысяч. В ходе краж аферисты поживились 13 миллионами 874 тысячами рублей. Задержаны 382 преступника.

Евгений Кузнецов. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Кузнецов отметил, что мошенники все чаще пользуются мессенджерами.

- Дело в том, что после изменения законодательства телефонные номера получили возможность оперативно блокировать, - поясняет он. – Потому общение теперь аферисты предпочитают переносить в Ватсап или Телеграм. При этом вызовы от них идут с прикреплением фальшивых логотипов Центробанка или МВД и Госуслуг. Когда человек получает такой звонок, он сразу начинает больше доверять общающемуся с ним незнакомцу. Хотя такой логотип «прицепить» при нынешнем развитии технологий очень просто. Не «напрягает» при этом даже то, что звонят с другой страны. Более того, порой людей «разводят» на деньги повторно, делая своими пособниками. Аферисты ухитряются использовать их счета для того, чтобы положить украденные у другого человека с помощью схожей схемы деньги. А потом дважды пострадавшие люди еще и попадаются полицейским как сообщники преступников.

Тему продолжила подполковник Анна Симонцева, руководящая воронежским отделом по расследованию преступлений против собственности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий:

- Часто мы сталкиваемся с подделкой сайтов известных брендов. Человек заходит по ссылке, видит знакомый логотип, вводит свои данные, которые потом мошенники списывают со счета. Имейте в виду, что сотрудники известных брендов не занимаются перепиской в мессенджерах. Кроме того, по-прежнему много мошенничеств, начинающихся со слов, что близкий человек якобы попал в какую-то беду. В этом случае эмоциональная реакция жертвы мошенника может быть такой, что без раздумий переводят все свои сбережения. Порой так люди теряют несколько миллионов рублей.

Анна Симонцева. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Евгений Кузнецов дал универсальный совет, как распознать мошенника:

- Если вам звонит незнакомец, после слов, что он - сотрудник правоохранительных органов или работник банка, сразу прекращайте общение. Это точно мошенник! Ни полицейские, ни сотрудники банка никогда не предлагают сделать какие-либо операции с помощью телефонных звонков.

Сергей Чупахин, эксперт по кибербезопасности воронежского отделения Банка России пояснил абсурдность допущения, что их сотрудники могут названивать по телефонам:

- Банк России — мегарегулятор, и не работает с гражданами напрямую. Его сотрудники не звонят клиентам, не рассылают сообщения и удостоверения своих сотрудников и не занимаются обслуживанием счетов частных лиц.

«ОБЪЯВЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ И СУПЕРРАБОТЕ – НОВЫЕ СХЕМЫ АФЕРИСТОВ»

Сергей Чупахин также рассказал о способах отъема денег, применяемых мошенниками:

- Киберпреступники используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов, а затем переключают опять же на псевдо-служащих Банка России. Чаще всего аферисты говорят о некоем «безопасном счете» в Центробанке. На него якобы нужно срочно перевести средства, которые якобы у человека хотят похитить. Для убедительности людям даже присылают в мессенджер или на электронную почту документы или удостоверения с логотипом и печатью Банка России.

Сергей Чупахин. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Также в последнее время мошенники стали активно использовать схемы с QR-кодами. Например, недавно они начали размещать в общественных местах объявления, в которых обещали помочь с оформлением социальных выплат семьям с детьми, студентам, пенсионерам. Аферисты клеили такие листовки на остановках, парковках, стенах домов, в подъездах.

Более подробную информацию они предлагали получить по QR-коду, который вел в чат-бот в мессенджере. Когда человек переходил туда, у него запрашивали персональные данные и данные карты, а затем крали с нее деньги.

Если вам обещают какие-то выплаты, нужно найти официальные контакты ведомств, позвонить и перепроверить информацию или обратиться за разъяснениями в МФЦ.

Также мошенники придумали уловку, с помощью которой похищают деньги с банковской карты, даже не имея ее данных. И вновь в ход идёт QR-код, но на этот раз аферистам надо, чтобы люди прислали его сами.

Чтобы украсть деньги, они используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

Схема выглядит так: мошенники звонят людям под видом сотрудников банков, сообщают о «чужом» запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Ставка делается на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей изображения с чёрно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, аферисты просто снимают деньги в банкоматах со счета своей жертвы.

Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми, не храните его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Помните, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают их у клиентов.

Ловушки могут подстерегать и тех, кто ищет работу. Мошенники сейчас стали рассылать по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения , где предлагают высокую зарплату, неполный рабочий день и несложные задачи. Как правило, это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через Интернет).

Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку якобы менеджеры по подбору персонала. Они могут запросить данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести вступительный взнос — например, в размере 500 рублей. Эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона аферисты используют, чтобы попытаться взломать личный кабинет человека на сайте банка и украсть с него деньги.

Не доверяйте рассылкам с подобным предложением о работе, особенно если вас заставляют оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Всегда читайте отзывы о работодателе, паспортные данные сообщайте только при подписании трудового договора и соглашения об обработке персональных данных.

Также избегайте совершать покупки, подключаясь к открытым публичным Wi-fi сетям. Мошенники могут создать сеть-подделку и незаметно похищать данные.

«ДЛЯ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ ЗАВЕДИТЕ ОТДЕЛЬНУЮ КАРТУ С НЕБОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ»

Советы, как максимально обезопасить себя от мошенников, дал заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Сергей Гуркин:

- Для покупок в сети разумно завести себе отдельную или виртуальную карту, установить лимит трат или вносить на неё деньги непосредственно перед покупкой. Даже если по неосторожности вы введете данные дополнительной карты на мошенническом сайте, то аферистам не удастся завладеть деньгами на счете, где хранятся основные деньги.

Сергей Гуркин. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Совершайте покупки только на проверенных надежных ресурсах. Сохраните официальные адреса магазинов заранее в закладках браузера. Обращайте внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Обезопасить себя от мошеннических страниц также можно, совершая покупки через мобильные приложения магазинов. Скачивайте приложения на смартфон только с официальной страницы торговой площадки.

Не переходите по сомнительным ссылкам от неизвестных отправителей, установите на все свои устройства надёжный антивирус с регулярными обновлениями. Хороший антивирусный пакет содержит защиту от мошеннических сайтов и вредоносных программ. Имейте в виду: даже если аферисты снимут деньги с вашей карты каким-то образом совершенно без вашего участия (например, с помощью взлома данных вашего компьютера), а нормального антивируса у вас нет, то компенсацию вам не дадут. Тем более ее бессмысленно добиваться, если вы под воздействием мошенников подтверждали снятие денег вводом кода sms-сообщений.

Никогда и никому ни под каким предлогом не сообщайте секретные данные вашей карты: код на оборотной стороне, коды из СМС, пин-код, логин и пароль для входа в онлайн банк. Банковская система настроена на защиту ваших средств, настоящие сотрудники банка никогда не будут вас торопить, запугивать, требовать совершать какие-то странные действия, вроде установки какого-то приложения удалённого доступа, требовать пойти к банкомату снять деньги, взять какой-то кредит, перевести деньги на «безопасный счет» и тому подобное.

И никогда не теряйте бдительность. Если вы год не попадались на уловки мошенников, это не значит, что так будет и дальше. Опасность может быть буквально повсюду и часто приходит оттуда, откуда её и не ждали.

«НЕ ПРОБУЙТЕ ТРОЛЛИТЬ МОШЕННИКОВ»

А вот подменять собой полицейского, попробовать самостоятельно наказать мошенника психолог Оксана Селиверстова не рекомендует:

- Аферисты – люди в своем деле опытные, в своих схемах они применяют технологии так называемой социальной инженерии. Если вы пробуете вывести их из себя каверзными вопросами типа: «Чей Крым?» или пытаетесь как-то запугать, скорее всего, ничего у вас не получится. Они к этому готовы.

Сужу по своему опыту. Как-то меня пытались обмануть, и я ловила себя на мысли, что холодным умом все их уловки знаю и понимаю, а эмоционально так и тянет отдать им деньги. Что же происходит с людьми, которым их приемчики не так знакомы? Одним словом, чтобы уж точно не нарваться на неприятности, лучше не длить общение с явным мошенником, а закончить разговор.