В Воронеже вручили Исаевскую премию 2023 года

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 мая в Воронеже вручили Исаевскую премию 2023. В этом году ее присудили преподавателю филологического факультета ВГУ, литературоведу, поэту Екатерине Стрельниковой. Ее отметили за книгу «Неомифологизм раннего Маяковского».

Исаевская премия присуждается ежегодно молодым литераторам Воронежской области за поэтические или прозаические произведения, эссе, очерки, статьи, опубликованные в периодической печати, альманахах, книгах и других печатных изданиях. Она учреждена в честь особого вклада в развитие русской литературы нашего земляка, поэта Егора Исаева.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 2022-м лауреатом Исаевской премии стал Андрей Авраменков из Луганска, который сейчас работает в Воронеже