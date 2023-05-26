Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды26 мая 2023 10:47

В Воронеже вручили Исаевскую премию 2023 года

Лауреатом стала Екатерина Стрельникова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 мая в Воронеже вручили Исаевскую премию 2023. В этом году ее присудили преподавателю филологического факультета ВГУ, литературоведу, поэту Екатерине Стрельниковой. Ее отметили за книгу «Неомифологизм раннего Маяковского».

Исаевская премия присуждается ежегодно молодым литераторам Воронежской области за поэтические или прозаические произведения, эссе, очерки, статьи, опубликованные в периодической печати, альманахах, книгах и других печатных изданиях. Она учреждена в честь особого вклада в развитие русской литературы нашего земляка, поэта Егора Исаева.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 2022-м лауреатом Исаевской премии стал Андрей Авраменков из Луганска, который сейчас работает в Воронеже