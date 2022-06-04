В Воронеже уроженца Луганска наградили Исаевской премией

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3 июня в Воронеже вручили Исаевскую премию. Она присуждается ежегодно молодым литераторам Воронежской области за поэтические или прозаические произведения.

В этом году премию присудили уроженцу Луганска, а ныне одному из самых перспективных молодых прозаиков Воронежской области Андрею Авраменкову. Жюри премии отметило его повесть «Ополченец», опубликованную в 11-м номере журнала «Подъем» за 2021 год. Произведение основано на реальных событиях. Жюри оценило в повести психологизм, драматизм и развитие характера героя.

Андрей Авраменков родился в Луганске, работал там журналистом. В настоящее время живет в Воронеже и редактирует новостной портал.