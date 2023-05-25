В Воронеже еще десятки домов в двух районах останутся без холодной воды

Воду в трех районах Воронежа отключат на несколько часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 25 мая, из-за плановых ремонтных работ отключат воду в нескольких десятках домов Советского и Коминтерновского районов. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

В Советском районе из-за ремонта на Дорожной, 24 не будет воды с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:

улица Дорожная

улица Космонавтов, 1-10

улица Пеше-Стрелецкая, 74 и 74а.

В Коминтерновском районе плановые работы пройдут на улице Машиностроителей, 24. Там заменят запорную арматуру диаметром 100 мм. В связи с этим с 10.00 до 15.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Машиностроителей, 24, 24а, 24б, 24г и 24и

улица Торпедо, 43д.

Напомним, массовое отключение воды пройдет 25 мая в Коминтерновском и Центральном районах. Ее не будет с 10.00 до 18.00. Адреса домов, которых коснется отключение, смотрите здесь. Также будет снижено давление воды в жилых массивах «Задонье» и «Ветряк».