Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 7:43

В Воронеже 25 мая на 16 улицах отключат воду

Ограничения вводят из-за работ с водоводом у строящейся мегашколы
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия предупредила воронежцев о плановом отключении 25 мая холодной воды в домах Коминтерновского и Центрального района. Ограничения связаны с работами на водоводе диаметром 1000 мм на ул. Академика Конопатова, 11- для обустройства дорожной инфраструктуры к возводимой на Московском проспекте мегашколе

Под отключение попадают 16 улиц. Запаситесь водой.

25 мая с 10.00 по 16.00:

- бульвар Победы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1т, 12а, 12т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24т, 26, 26в, 28, 30, 32, 32а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46б, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 51,51а;

- Московский проспект 117а, 117б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127, 129/1, 129/2, 129/8, 131, 131а, 131б, 131в;

- ул. 60-й Армии 22а, 22б, 24а, 26, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;

- ул. 60-летия ВЛКСМ 23, 25, 27, 29, 29а;

- ул. Антонова-Овсеенко 19, 21, 23, 23а, 25а, 25в, 41;

- ул. Владимира Невского 13, 13б, 13г, 13в, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19в, 19г, 21а, 23б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38б, 38в, 38г, 38е, 38а, 38д, 38п, 39д, 39а, 39б, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а, 46г, 47, 48, 48в, 48г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55а, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85б, 85а;

- ул. Маршала Жукова 9,10, 10а, 11в, 12, 12а, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

- ул. Мордасовой 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 15, 15а;

- ул. Генерала Лизюкова 66, 66а, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1;

- ул. Хользунова 122;

- ул. Миронова 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 49;

- ул. Шукшина 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46.

25 мая с 10.00 по 18.00:

- Жилой массив Лесная поляна-3 1, 2а, 2б, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21а;

- ул. Академика Конопатова 11, 11/1, 13, 15, 17, 19;

- ул. Козо-Полянского 1, 3, 5, 7.

Будет снижено давление воды в жилых массивах «Задонье» и «Ветряк».