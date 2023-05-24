В Воронеже 25 мая на 16 улицах отключат воду

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия предупредила воронежцев о плановом отключении 25 мая холодной воды в домах Коминтерновского и Центрального района. Ограничения связаны с работами на водоводе диаметром 1000 мм на ул. Академика Конопатова, 11- для обустройства дорожной инфраструктуры к возводимой на Московском проспекте мегашколе

Под отключение попадают 16 улиц. Запаситесь водой.

25 мая с 10.00 по 16.00:

- бульвар Победы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1т, 12а, 12т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24т, 26, 26в, 28, 30, 32, 32а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46б, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 51,51а;

- Московский проспект 117а, 117б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127, 129/1, 129/2, 129/8, 131, 131а, 131б, 131в;

- ул. 60-й Армии 22а, 22б, 24а, 26, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;

- ул. 60-летия ВЛКСМ 23, 25, 27, 29, 29а;

- ул. Антонова-Овсеенко 19, 21, 23, 23а, 25а, 25в, 41;

- ул. Владимира Невского 13, 13б, 13г, 13в, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19в, 19г, 21а, 23б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38б, 38в, 38г, 38е, 38а, 38д, 38п, 39д, 39а, 39б, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а, 46г, 47, 48, 48в, 48г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55а, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85б, 85а;

- ул. Маршала Жукова 9,10, 10а, 11в, 12, 12а, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

- ул. Мордасовой 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 15, 15а;

- ул. Генерала Лизюкова 66, 66а, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1;

- ул. Хользунова 122;

- ул. Миронова 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 49;

- ул. Шукшина 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46.

25 мая с 10.00 по 18.00:

- Жилой массив Лесная поляна-3 1, 2а, 2б, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21а;

- ул. Академика Конопатова 11, 11/1, 13, 15, 17, 19;

- ул. Козо-Полянского 1, 3, 5, 7.

Будет снижено давление воды в жилых массивах «Задонье» и «Ветряк».