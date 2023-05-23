В Воронеже 9 мая пропал 50-летний мужчина

Владимира Осипова нет дома уже две недели. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Воронеж» объявили о поиске 50-летнего Владимира Осипова. Мужчина вышел из своего дома в Ленинском районе 9 мая и до сих пор не вернулся. Ранее Владимир не пропадал, проблем со здоровьем у него не было. При этом есть сведения, что он может быть в Курской области.

Приметы Владимира Осипова: рост 170 сантиметров, худощавый, русые волосы, карие глаза. 9 мая был во все черное: ветровку, водолазку и спортивные штаны с белыми лампасами.

Всех, кто что-либо знает о том, где может быть Владимир, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.

Напомним, в Левобережном районе Воронежа ищут ушедшую из дома 84-летнюю Александру Глазкову (Шелестову). У пожилой женщины могут быть проблемы с памятью.