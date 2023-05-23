В Воронеже ищут 84-летнюю женщину с возможной потерей памяти

Родственников беспокоит, что Александра Даниловна вновь могла потерять память. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 84-летней Александры Глазковой (Шелестовой). Пожилая женщина ушла из своего дома в Левобережном районе в понедельник, 22 мая. Ночевать она не вернулась.

Это не первый случай, когда эта пожилая женщина пропадает. Помимо других проблем со здоровьем, естественным для ее возраста, она периодически страдает временной потерей памяти. О том, что женщина не вернулась домой, поисковикам сообщили ее родственники.

Приметы Александры Глазковой: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. 22 мая была одета в серо-зеленую куртку, темно-синие джинсы, светло-серые кроссовки и бежевую шляпу.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Александра Даниловна, просят позвонить по телефону горячей линии поискового отряда 8 -800-700-54-52 или в службу спасения 112.