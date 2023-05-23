В Воронеже вечером 23 мая образовались 9-балльные пробки

Вечерние пробки для Воронежа, к сожалению, дело обычное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером во вторник, 23 мая, на дорогах Воронежа образовались 9-балльные пробки. Сейчас очень трудно проехать по проспекту Революции, улице Ленина и по Московскому проспекту, Остужевскому кольцу и улицам 45-й Стрелковой Дивизии, Березовая Роща и Димитрова. Все эти места города на специализированном сайте Яндекса окрашены в красный цвет. Это означает, что средняя скорость автомобилей там не более 3-5 км/час.

Причин пробок может быть две. Первая – традиционные проблемы с трафиком во время дождя. Вторая – сразу несколько аварий. Две из них произошли на Северном мосту, еще по одной – на съезде с него в районе улицы Ленина, а также на Димитрова.

Вот такая ситуация с трафиком в центре Воронежа. Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, мэр Воронежа Вадим Кстенин потребовал ускорить работы по строительству съездов с трассы «Дон». Когда они будут готовы, жители микрорайонов Боровое, Сомово и Репное смогут добираться до центра города, минуя всегда загруженные улицы Минская и Остужева. Съезды должны открыть в ноябре 2023 года.