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НовостиОбщество23 мая 2023 10:13

В Воронеже съезды с трассы «Дон» для жителей Борового, Сомово и Репного построят к ноябрю

С конца осени 2023 года жителям этих трех микрорайонов будет гораздо проще добраться до центра столицы Черноземья
Олег КУЗНЕЦОВ
Основная работа по обустройству съездов с трассы «Дон» развернется летом.

Основная работа по обустройству съездов с трассы «Дон» развернется летом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На малой планерке в понедельник, 22 мая, мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил поскорее начать строить дополнительные съезды с трассы «Дон» на ее 508 километре. Это очень важный проект для транспортного удобства жителей отдаленных городских микрорайонов Боровое, Сомово и Репное. Используя новые съезды, они смогут гораздо быстрее добираться до центра Воронежа, чем делают это сейчас. В частности, они могут миновать сильно загруженную улицу Минскую и транспортные узлы на улице Остужева.

На новых съездах оборудуют переходно-скоростную полосу, там также сделают шумозащитный экран и оборудуют метровый тротуар. Работы планируют завершить в ноябре 2023 года.

- В этом году у нас очень много масштабных проектов дорожного строительства, а по этому контракту сроки достаточно сжатые. Стартовать надо уже в ближайшее время и держать темпы работ на постоянном контроле, – поставил задачу перед подчиненными мэр Вадим Кстенин.