В районе Воронежской области обнаружили пять клещей-возбудителей боррелиоза

Из 32 исследованных клещей пять оказались переносчиками боррелиоза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лискинском районе обнаружили пять клещей-возбудителей боррелиоза. Всего на исследование отправили 32 насекомых, присосавшихся к местным жителям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Боррелиоз, известный также под названием болезнь Лайма, может дать осложнения на сердце, суставы, глаза и нервную систему. Его симптомы на ранней стадии заражения - головные боли, жар, усталость и сыпь на коже. Если в течение 14 дней после укуса клеща у вас поднялась температура, увеличились лимфоузлы, а место присасывания клеща посинело, просто необходимо обратиться к врачу. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше будет последствий для вашего здоровья.

Напомним, с начала 2023 года клещи покусали 603 жителей Воронежской области.