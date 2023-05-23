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НовостиОбщество23 мая 2023 15:00

В районе Воронежской области обнаружили пять клещей-возбудителей боррелиоза

Эта болезнь может затронуть сердце, суставы, глаза и нервную систему
Олег КУЗНЕЦОВ
Из 32 исследованных клещей пять оказались переносчиками боррелиоза.

Из 32 исследованных клещей пять оказались переносчиками боррелиоза.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лискинском районе обнаружили пять клещей-возбудителей боррелиоза. Всего на исследование отправили 32 насекомых, присосавшихся к местным жителям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Боррелиоз, известный также под названием болезнь Лайма, может дать осложнения на сердце, суставы, глаза и нервную систему. Его симптомы на ранней стадии заражения - головные боли, жар, усталость и сыпь на коже. Если в течение 14 дней после укуса клеща у вас поднялась температура, увеличились лимфоузлы, а место присасывания клеща посинело, просто необходимо обратиться к врачу. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше будет последствий для вашего здоровья.

Напомним, с начала 2023 года клещи покусали 603 жителей Воронежской области.