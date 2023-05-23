603 воронежца пострадали от укусов клещей

Фото пресс-службы Роспотребнадзора по региону.

По данным на 22 мая, за медицинской помощью по поводу укусов клещами в Воронежской области обратились 603 человека. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону. Территория Воронежской области по-прежнему не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), заболеваемость КВЭ не регистрируется.

За неделю с 15 по 21 мая на укусы клещей пожаловались 160 воронежцев – почти вдвое больше, чем по итогам предыдущей семидневки. Общее число пациентов выросло сразу на 36%.

Специалисты провели обработки мест массового пребывания и отдыха населения на 673,44 гектара. Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводятся по адресу: Воронеж, ул. Космонавтов д.21. График работы ежедневно с 8:30 до 16:00, контактные телефоны (8473) 2635241, (8473) 2641571.