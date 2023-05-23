Воронежский перевозчик объяснил, почему автобусный маршрут № 19 вернулся к прежней схеме

По результатам тестового режима выяснилось, что основными пассажирами маршрута стали учащиеся вузов. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Как известно, с 15 мая обновленный маршрут №19 начал работать в тестовом режиме. Маршрут продлили более чем на десять остановок. Предполагалось, что он будет связывать микрорайон Тенистый, Воронежский государственный педагогический университет, Центральный парк, микрорайон СХИ и улицу Морозова. Решение об этом приняли по просьбе горожан, а также для того, чтобы компенсировать транспортные связи после расторжения контракта на обслуживание маршрута №71.

Но вчера, 22 мая, сообществе «Город и транспорт» появилась информация о сокращении маршрута №19 до старой конечной остановки на вокзале Воронеж-1В.

Сегодня, 23 мая, пресс-служба ООО «АТП-1», которое обслуживает маршрут № 19, сообщила «КП» о причинах очередных корректировок.

- По результатам тестового режима выяснилось, что основными пассажирами маршрута стали учащиеся вузов (Педагогического, Аграрного, Лесотехнического). И с окончанием учебного года пассажиропоток маршрута резко упадет. Также по результатам теста мы получили обратную связь от студентов, которые просили осуществлять движение к вокзалу не через Кольцовскую улицу, а через о.п. Первомайский сад. С учетом всех этих обстоятельств перевозчик обратился в администрацию Воронежа с просьбой перенести продление маршрута в тестовом режиме на начало осени.