Воронежцы сообщили о сокращении автобусного маршрута №19 до старой конечной

Горожане сообщили о сокращении автобусного маршрута №19 до старой конечной остановки на вокзале Воронеж-1В. Объявление появилось в сообществе «Город и транспорт» в понедельник, 22 мая.

Автор поста возмущен тем, что пассажиров оповещают о конечной остановке лишь по факту прибытия на вокзал. В результате чего пассажиры вынуждены помимо лишней пересадки идти пешком до проспекта Революции.

Напомним, ранее обновленный маршрут №19 начал работать в тестовом режиме. Маршрут продлили более чем на десять остановок. Предполагалось, что он будет связывать микрорайон Тенистый, Воронежский государственный педагогический университет, Центральный парк, микрорайон СХИ и улицу Морозова. Решение об этом приняли по просьбе горожан, а также для того, чтобы компенсировать транспортные связи после расторжения контракта на обслуживание маршрута №71.