Воронежский туристический поезд «Бобренок» начнет курсировать по будням

Туристический поезд «Бобренок», который сейчас курсирует по маршруту «Воронеж 1 – о. п. имени Пескова – Хава» с 23 мая будет ходить и по будням. Исключение составит только понедельник. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД

График изменили в связи с популярностью маршрута у туристов. Напомним, пригородный поезд запустили в конце апреля. Он возит людей в Воронежский биосферный заповедник.

Из столицы Черноземья «Бобренок» будет выезжать в 9:05, в заповедник прибудет в 10:33, а в Хаву – в 11:08. Обратно поезд тронется в 14:04 из Хавы, в заповеднике состав будет в 14:45, а в Воронеже – в 16:06. Расписание будет актуально до 30 июня.