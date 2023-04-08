Из Воронежа в биосферный заповедник запустят туристический поезд «Бобренок»

Фото вокзала на станции Графская Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Туристический поезд «Бобренок» запускают из Воронежа в уникальный природный комплекс - природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова и далее в Верхнюю Хаву. В первый рейс он должен отправиться 29 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

Как отмечают читатели «Комсомольской правды», сейчас вовсю кипит работа на станции Графская, через которую будет следовать мотриса «Бобренок».

- Идет реконструкция здания вокзала. Это одно старейших зданий поселка Краснолесный и является охраняемым объектом культуры. Последний ремонт был в 2021 году под запуск туристияеского маршрута «Графский поезд». Здесь появился музей «Зал ожидания 19 века». А вот современный зал ожидания переделают. Это приурочено к запуску еще одного маршрута - из Воронежа через Графскую до заповедника имени Пескова, - рассказал читатель.

С 1 мая поезд «Бобренок» будет курсировать по выходным и праздникам. Из Воронежа он будет отходить в 09:05, приезжать на станцию у заповедника в 10:33 и отправляться обратно в 14:45.

В заповеднике можно погулять по лесным экотропам, посмотреть на бобров в их городке или заглянуть в несколько музеев. При желании там можно даже остаться на ночь — на территории есть гостиница.