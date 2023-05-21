Воронежский «Факел» после разгрома самарскими «Крыльями» «Урала» опустился в зону стыков

Дмитрий Цыпченко своим голом «Уралу» уменьшил шансы родного города на второй подряд сезон в Премьер-лиге. Фото: ПФК «Крылья Советов» ВКонтакте.

Проигрыш «Локомотиву» в по крайней мере ничейной игре дорого обошелся «Факелу». Самарские «Крылья Советов» по полной воспользовались осечкой конкурента в домашнем матче с «Уралом» из Екатеринбурга. В конце первого тайма Гленн Бейл после передачи ударом, похожим на тот, которым Антон Миранчук похоронил надежды «Факела» хотя бы на очко, поразил ворота Ильи Помаузна – 1:0. А во втором тайме Дмитрий Цыпченко (кстати, уроженец Воронежа) и Бенхамин Гарре с пенальти довели счет до разгромного – 3:0.

У «Крыльев» после этой победы стало 29 очков, на два больше, чем у «Факела». Впереди очная встреча этих команд 28 мая в Воронеже. Но даже победа в ней не дает «Факелу» 100-ной уверенности в том, что команда избежит стыков. А 3 июня, в заключительном матче сезона, воронежскому футбольному клубу надо ехать в гости к чемпиону – «Зениту» из Санкт-Петербурга.