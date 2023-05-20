Воронежский «Факел» проиграл московскому «Локомотиву»

«Факел» играл не хуже «Локомотива», но москвичи лучше реализовали свои голевые моменты. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В первом тайме выездного матча с «Локомотивом» «Факел» ударил первым. Правда, Георгий Гонгадзе только размял Илью Лантратова. Вскоре чуть не забил «Локомотив». Рифат Жемалетдинов нашел на правом фланге одинокого Франсуа Камано. Афрофранцуз перекинул мяч через выскочившего навстречу Илью Свинова, но и через ворота.

«Факел» ответил не менее остро. И если бы не рука Хызыра Аппаева, некстати выставленная капитаном, открыл бы счет. Мяч после розыгрыша углового попал к Георгию Гонгадзе, и он ударил так, что от руки Лантратова мяч заполз за линию ворот.

Уже в добавленное к первому тайму времени Аппаев чуть было не исправился. После классной обводки на правом фланге он мощно прострелил, но никто из футболистов «Факела» переправить мяч в ворота не сумел.

Во втором тайме «Факел» имел два голевых момента. Сначала после передачи Василия Черова из центра штрафной запустил мяч по воробьям Роман Акбашев. Потом Реда Рабеи зарядил как следует издалека, но не в ворота, а в штангу. А потом Антон Миранчук на 87 минуте показал им как надо бить. Получив мяч в убойной позиции, он спокойно отправил его в верхний угол. 1:0 – победа «Локомотива».

У «Факела» осталось 27 очков и пока 12 место. Но его имеют реальные шансы обогнать «Крылья Советов». Самарцы, имеющие 26 очков в активе, в 27 туре принимают на своем поле «Урал» из Екатеринбурга.

В 29 туре 28 мая «Факел» в Воронеже сыграет с одним из главных конкурентов в борьбе за финиш вне зоны стыков - против самарских «Крыльев Советов». Матч начнется в 16.30.