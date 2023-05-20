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НовостиСпорт20 мая 2023 18:33

Вадим Евсеев: «Мастерство игрока «Локомотива» не позволило нам выиграть»

Главный тренер воронежского «Факела» сказал, что поблагодарил своих футболистов в раздевалке после матча
Юрий КОЗЛОВ
Вадим Евсеев: «Одна ошибка, и вот такой неудовлетворительный результат».

Вадим Евсеев: «Одна ошибка, и вот такой неудовлетворительный результат».

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итог проигранного выездного матча против столичных железнодорожников:

- Могли забивать, у нас были моменты, но мастерство игрока «Локомотива» не позволило нам выиграть. В концовке нужно набирать очки. То, что планировали, получилось. В обороне надежно сыграли. Сказал: «Спасибо!» ребятам в раздевалке. Какие к ним могут быть претензии. Одна ошибка, и вот такой неудовлетворительный результат. Что можно принести в команду за такой короткий срок? Может быть, какие-то тактические вещи, поддерживаем физическую готовность. Сегодняшняя игра показала, что с этим проблем нет.