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НовостиСпорт20 мая 2023 18:16

Воронежский «Факел» уже точно не вылетит в ФНЛ напрямую

Помог нашей команде проигрыш «Химок» на выезде грозненскому «Ахмату»
Юрий КОЗЛОВ
Несмотря на проигрыш, «Факел» обезопасил себя от прямого вылета.

Несмотря на проигрыш, «Факел» обезопасил себя от прямого вылета.

Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

Несмотря на поражение в Москве от «Локомотива» - 0:1, «Факел» по итогам первого дня 27 тура обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ. Теперь это невозможно даже теоретически.

Удачным для «Факела» получился исход выездного матча «Химок» в Грозном с местным «Ахматом». Футболисты главного футбольного клуба Чечни доказали, что они – сила. Голы Карапузова, Тимофеева и Харина оформили разгром гостей – 3:0.

В итоге преимущество «Факела» над «Химками» осталось прежним – девять очков. А туров осталось всего два. В них можно набрать максимум шесть очков.

А вот за то, чтобы не играть стыки с третьим или четвертым местом в борьбе за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне, «Факелу» кровь из носу нужно побеждать в следующем туре 28 мая в Воронеже самарские «Крылья Советов». Пока у волжан на одно очко меньше, чем у нашей команды, но есть еще домашний матч в запасе с «Уралом» из Екатеринбурга, который состоится 21 мая.