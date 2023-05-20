Воронежский «Факел» уже точно не вылетит в ФНЛ напрямую

Несмотря на проигрыш, «Факел» обезопасил себя от прямого вылета. Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

Несмотря на поражение в Москве от «Локомотива» - 0:1, «Факел» по итогам первого дня 27 тура обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ. Теперь это невозможно даже теоретически.

Удачным для «Факела» получился исход выездного матча «Химок» в Грозном с местным «Ахматом». Футболисты главного футбольного клуба Чечни доказали, что они – сила. Голы Карапузова, Тимофеева и Харина оформили разгром гостей – 3:0.

В итоге преимущество «Факела» над «Химками» осталось прежним – девять очков. А туров осталось всего два. В них можно набрать максимум шесть очков.

А вот за то, чтобы не играть стыки с третьим или четвертым местом в борьбе за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне, «Факелу» кровь из носу нужно побеждать в следующем туре 28 мая в Воронеже самарские «Крылья Советов». Пока у волжан на одно очко меньше, чем у нашей команды, но есть еще домашний матч в запасе с «Уралом» из Екатеринбурга, который состоится 21 мая.