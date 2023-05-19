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НовостиОбщество19 мая 2023 15:29

В Воронеже машины замерли в восьмибалльных пробках

Особенно трудно проехать в центре города
Олег КУЗНЕЦОВ
Проехать по центру Воронежа сейчас очень проблематично.

Проехать по центру Воронежа сейчас очень проблематично.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 19 мая, многие улицы Воронежа замерли в пробках. Специализированный сервис Яндекса оценивает загруженность дорог в столице Черноземья в семь баллов. А совсем недавно их было и вовсе восемь. То есть, совсем недалеко до полного транспортного коллапса.

Почти невозможно проехать по центру Воронежа. Машины там двигаются со скоростью не более 3-5 км/час. Такая ситуация наблюдается на проспекте Революции, улицах Кольцовской, Кирова, Театральной, Орджоникидзе и Чернышевского.

Почти все улицы центра помечены алым цветом, обозначающим их почти максимальную загруженность.

Почти все улицы центра помечены алым цветом, обозначающим их почти максимальную загруженность.

Фото: Яндекс.Пробки

Предполагаемая причина пробок – несколько ДТП, случившихся в разных районах города. Плюс после потепления народ после рабочей недели массово потянулся на природу.

Напомним, днем 18 мая огромная пробка сковала Вогрэсовский мост. Затор случился из-за ДТП и дорожных работ.