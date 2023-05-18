Огромная пробка сковала движение по мосту ВоГРЭС в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем, 18 мая, в Воронеже образовалась огромная пробка на мосту ВоГРЭС. Сервис Яндекс.Карты фиксирует одну аварию в районе Чижовского плацдарма. По данным на 14.15 загруженность дорог областного центра уже достигла 6 баллов.

Пробка от моста растянулась также на Ленинском проспекте в сторону Машмета. Там также зафиксировано ДТП. Движение затруднено и на улицах 20 лет Октября и Грамши в сторону переправы.

А на левом берегу пробки сковали Ленинский проспект. ДТП произошли в районе остановки Димитрова и на Северном мосту. Также малиновым «пестрят» улицы Новосибирская, Лебедева, Героев Стратосферы и проезд Разумова