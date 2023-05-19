Бежим Зелёный Марафон с приложением «НаСпорте»

«НаСпорте» - это новое бесплатное приложение для профессиональных спортсменов и любителей. Если его пользователь включит трекер 20 мая на старте Зелёного Марафона или на пробежке в любой точке России,

каждый его километр Сбер приравняет к 100 рублям. Собранные средства будут направлены в фонд «Вклад в будущее» на благотворительные цели.

Принять участие в онлайн-забеге просто:

1.Скачать мобильное приложение; 2.Заполнить свой профиль и предоставить доступ к геолокации (важно: если этого не сделать, километры не будут учтены); 3.Присоединиться к Зелёному Марафону; 4.20 мая зайти в трекер события Зелёный Марафон и начать пробежку; 5.После окончания пробежки нажать кнопку «стоп».

Мобильное приложение «НаСпорте» пригодится всем любителям активного образа жизни и после Зелёного Марафона. Оно продолжит развиваться: с ним можно будет мониторить свой спортивный прогресс, фиксировать результаты и делиться достижениями, отслеживать маршруты пробежек и создавать события, приглашать друзей на тренировки, соревноваться и устраивать марафоны, подобрать программу индивидуальных занятий, найти информацию по питанию или договориться о занятиях с персональным тренером.

Зелёный Марафон Сбера в этом году пройдёт уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Черноземье Марафон пройдет в Воронеже (СОК «Олимпик»), Липецке («Городская рекреационная зона Зелёный остров») и Орле (Парк Победы).

На Зеленом Марафоне вас ждут:

- Детский забег (дистанция 200 м).

- Инклюзивный забег (Воронеж и Липецк).

- Зеленый Марафон (дистанция 4200 м).

- Скандинавская ходьба (дистанция 3000 м).

- Детский забег на беговелах (Воронеж).

- Сдача норм ГТО (Воронеж)