Бывший гендиректор «Воронежской горэлектросети» Руслан Кочетов вышел на свободу по УДО

Руслан Кочетов. Фото: из архива «КП»

В Панинском районном суде удовлетворили просьбу бывшего гендиректора «Воронежской горэлектросети» (ВГЭС) и экс-кандидата в мэры Воронежа Руслана Кочетова об условно-досрочном освобождении. Он отбывал наказание в местной колонии-поселении за злоупотребление должностными полномочиями.

Напомним, Кочетова признали виновным в том, что с середины 2018-го до начала 2019 года он создал условия для формирования дополнительной кредиторской задолженности в виде штрафных санкций по основному долгу «ВГЭС» в размере более 68 миллионов рублей. Сперва ему назначили более мягкий приговор, не связанным с реальным лишением свободы. Однако после вмешательства прокуратуры его заменили на два года колонии-поселения. Впрочем, к тому времени Руслан Кочетов уже отбыл восемь месяцев в заключении – пять из них в СИЗО и еще три под домашним арестом. Так что, если бы просьбу бывшего гендиректора «ВГЭС» не удовлетворили, сидеть ему все равно оставалось недолго.