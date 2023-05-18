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НовостиПроисшествия18 мая 2023 13:32

В Воронеже мужчина упал с крыши девятиэтажки и разбился насмерть

Трагедия случилась на улице Ильича
Олег КУЗНЕЦОВ
По итогам проверки сотрудники Следственного комитета решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.

По итогам проверки сотрудники Следственного комитета решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Фото: из архива «КП»

В субботу, 13 мая, жуткое ЧП случилось на улице Ильича Левобережного района. Мужчина упал с крыши девятиэтажного дома и разбился насмерть. Тело погибшего лежало возле одного из подъездов, пока его не увезли на экспертизу.

Причину трагедии устанавливают сотрудники Следственного комитета:

- Установлена личность мужчины, ему было 52 года. При осмотре тела обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, 15 мая в лесополосе на улице Остужева обнаружили разложившийся труп мужчины. Он пролежал там несколько суток. Личность погибшего пока не установили.