В Воронеже мужчина упал с крыши девятиэтажки и разбился насмерть

По итогам проверки сотрудники Следственного комитета решат, нужно ли возбуждать уголовное дело. Фото: из архива «КП»

В субботу, 13 мая, жуткое ЧП случилось на улице Ильича Левобережного района. Мужчина упал с крыши девятиэтажного дома и разбился насмерть. Тело погибшего лежало возле одного из подъездов, пока его не увезли на экспертизу.

Причину трагедии устанавливают сотрудники Следственного комитета:

- Установлена личность мужчины, ему было 52 года. При осмотре тела обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, 15 мая в лесополосе на улице Остужева обнаружили разложившийся труп мужчины. Он пролежал там несколько суток. Личность погибшего пока не установили.