В лесополосе на улице Остужева в Воронеже нашли разложившийся труп

Разложившийся труп обнаружили в лесополосе на улице Остужева в понедельник, 15 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Воронежской области.

Следователями по этому поводу проводится доследственная проверка. Тело принадлежит неустановленному мужчине. Труп пролежал несколько дней, поскольку на нем видны гнилостные изменения.

Однако при осмотре видимых следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Труп отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

- По результатам будет принято процессуальное решение, - пояснили в СК.