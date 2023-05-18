Мэр Воронежа рассказал о начале благоустройства в сквере имени Бунина

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В центре Воронежа началась подготовка к благоустройству сквера имени Ивана Бунина. Об этом рассказал 18 мая в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

Глава города напомнил жителям столицы Черноземья, что сегодня обновляются не только крупные общественные пространства (например, Петровская набережная), но и небольшие дворы и зеленые зоны.

Так, сегодня подрядная организация начала подготовку к работам в сквере имени Ивана Бунина, где за годы накопилось множество дефектов.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

– Вся плитка, которая находится в приличном состоянии, как обычно, будет складирована для повторного использования в других местах, – подчеркнул мэр Воронежа.

Вадим Кстенин рассказал, что также в скором времени обновят площадку у Никитинской библиотеки и тротуар до улицы Платонова. А в бунинском сквере будут установлены новые малые архитектурные формы и выполнено дополнительное озеленение: специалисты предложили здесь высадку самой разнообразной сирени. Работы проведут поэтапно до начала октября под особым контролем городского управления экологии, которое выступает их заказчиком.

Кроме того, в Воронеже завершили ремонт спортивной площадки в парке имени Дурова. Работы здесь проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Руководитель управления экологии Галина Воробьева рассказала, что в парке уложили новое резиновое покрытие, заменили ограждение, установили баскетбольные стойки и ворота для минифутбола, а также смонтировали новое освещение. Дополнительно будут установлены скамейки и урны перед входом на площадку. В ночное время, с 23.00 до 6.00, вход на нее будет ограничен.

Напомним, до 31 мая в Воронеже продолжается голосование за благоустройство общественных пространств. В этом году горожане могут выбрать две территории: Петровский сквер и вторую очередь реконструкции Петровской набережной.