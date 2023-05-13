Воронежцев призвали проголосовать за новые объекты благоустройства

Один из проектов, за который можно проголосовать - Петровская набережная (II очередь) Фото: правительство Воронежской области

Жители Воронежской области смогут самостоятельно определить, какие территории в 11 населенных пунктах региона будут благоустроены в 2024 году. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стартовавшее в апреле голосование продлится до 31 мая. Об этом напомнили в пресс-центре областного правительства 13 мая.

Отдать свой голос за любимый парк, сквер, улицу или набережную в Воронеже, Борисоглебске, Лисках, Бутурлиновке и других населенных пунктах можно тремя способами: на платформе конкурса, через личный кабинет на сайте «Госуслуги» и обратившись за помощью к волонтерам голосования, которые находятся в торговых центрах, МФЦ и на других популярных точках городов и поселений-участников голосования.

Поддержите его и в Воронеже станет на одно общественное пространство больше Фото: правительство Воронежской области

А вот как изменились общественные пространства, которые благоустраивали ранее, можно узнать в чат-боте. Смело переходите - @Voronezh_vibiraet_bot. Кстати, это уже третье Всероссийское голосование за территории, которые будут включены в нацпроект «Жилье и городская среда». До его окончания осталось две недели, предупредил руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин.

- На сегодня свой голос за любимый парк, улицу или набережную отдали уже более 53 тысяч жителей региона, в числе которых и я. В большинстве из 11 участвующих в голосовании воронежских городов уже определились явные народные фавориты, но в некоторых - конкуренция между территориями довольная острая, и победителя может определить буквально любой голос. Чтобы сделать свой выбор, просто перейдите на платформу https://36.gorodsreda.ru/ или воспользуйтесь подсказками чат-бота, разработанного Правительством Воронежской области, - подытожил Максим Зацепин.