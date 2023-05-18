Воронежцы завоевали серебро и бронзу на открытом Кубке Беларуси по прыжкам в воду

Никита Кудрявцев и Александр Воронин. Фото: cspsk-vrn.ru

Две трети пьедестала заняли воронежские прыгуны в воду на открытом Кубке Беларуси по прыжкам в воду. Соревнования проходили в Минске.

Воронежцы Никита Кудрявцев и Александр Воронин выступали в прыжках с вышки. И завоевали соответственно серебро и бронзу. Пьедестал в этом виде программы вообще оказался полностью российским - победил москвич Илья Плотников.

С 23 мая начнут выступления на Кубке Беларуси еще три воронежских прыгуна в воду Елена Черных, Геннадий Фокин и Роман Ларин.

Напомним, Елена Черных выиграла командный всероссийский турнир «Салют Победы», проходивший в Волгограде. Точнее, в Сталинграде. Елена Черных выступала 9 мая, в день, когда город временно вернул себя старое название.