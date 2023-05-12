Елена Черных из Воронежской области везет золотую медаль из Волгограда

Елена Черных (вторая слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Соревнования проходили в необычном формате. По итогам жеребьевки в каждую команду входили два взрослых прыгуна (в том числе сильнейшие спортсмены сборной команды России) и три юных спортсмена. В «золотой» состав, в котором выступила Елена Черных, вошел мастер спорта международного класса Илья Молчанов из Московской области, а также юные спортсмены из Ставропольского края Стефания Исаева и Ксения Борисовская и Егор Трегуб из Саратовской области.

- Замысел оправдал себя, дети смогли собраться, показать свои лучшие попытки, - рассказала Елена Черных. – В решающий момент делали все отлично, как никогда раньше, проявили весь свой скрытый потенциал. Это был достойный формат для соревнований, посвященных 80-летию Сталинградской битвы. И круто было выступить в Сталинграде в День Победы.