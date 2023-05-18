На «Ночь музеев» в Дивногорье из Воронежа пустят дополнительную электричку

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В субботу, 20 мая, из Воронежа до села Копанище и обратно назначили дополнительную электричку № 6114/6113. Об этом сообщили в ППК «Черноземье».

На электропоезде смогут доехать до Дивногорья все желающие принять участие в «Ночи музеев».

С железнодорожного вокзала «Воронеж-1» состав отправится в 12:05. Прибудет в Дивногорье в 14:32, а на станцию Копанище в 14:40.

Обратно электричка отправится в 21:43 и прибудет на станцию Воронеж-1 в 00:30 21 мая.

Напомним, 20 мая столица Черноземья присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят теме «История и истории». Воронежские музеи подготовили интересные программы. Куда сходить – в путеводителе «Комсомолки».