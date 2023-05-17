. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 мая столица Черноземья присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят теме «История и истории». Воронежские музеи подготовили интересные программы для горожан. Большую часть из них можно посмотреть бесплатно. С 18.00 вход в музеи для самостоятельного осмотра экспозиций и выставок свободный. Куда сходить на ночь музеев в Воронеже – в путеводителе «Комсомолки».

ДОМ-МУЗЕЙ НИКИТИНА

Будет работать до полуночи. С 18.00 до 20.45 и 22.30 – 23.00 можно самостоятельно осмотреть экспозиции.

18.00-19.00 в музейном дворике пройдет игровая программа «На одной ноге лапоть, на другой - сапог».

19.00 -19.45 литературный Stand up «Кот Бродского». Секреты скрещения литературы и комедии помогут авторам рассказать со сцены свою историю.

20.00 – 21.00 программа «Смотрите, кто пришел!». Актеры ВАУ театра представят необычный спектакль-импровизацию.

21.00 – 22.00 программа «В гости к Ивану Никитину». История мемориального дома, редких предметов и пешеходная прогулка в сопровождении воронежских поэтов и чтецким марафоном у подножия памятника Никитину.

21.30 – 22.30 ретро-кинозал «Увековечить Кольцова». Программу о «Кольцевиане» Кораблинова представит внучка писателя Анна Гладышева.

На платной основе:

18.00 – 19.00 квест «В поисках тайны постоялого двора»

18.00 – 19.00 мастер-класс «Лошади на постоялом дворе».

20.00 – 21.00 прогулка для детей «Майским вечером».

23.00 – 23.45 программа «Купчик – купец, разудалый молодец». В игровой форме участники познакомятся с бытом купцов, их семейными традициями, развлечениями и моде XIX столетия.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ВЕНЕВИТИНОВА

Открыт до 22.00.

18.00 – 19.00 осмотр выставок «Рахманинов. Усадебные истории» и «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор», приуроченных к 150-летию маэстро.

18.00 – 19.45 программа «Там, на неведомых дорожках». Костюмированные герои вместе с участниками совершат путешествие в волшебную страну сказок и услышат песни под гитару.

21.45 – 22.00 мультимедийное шоу «Этот вальса звук прекрасный». На фоне подсвеченного фасада усадебного дома, под звуки старинных вальсов посетители музея насладятся картиной танцующих пар.

На платной основе:

19.00 – 20.00 театрализованная программа «Простосердечный сын свободы». Прозвучат мелодии на старинном рояле, народные песни и отрывки из писем Дмитрия Веневитинова.

20.00 – 20.45 программа «Мне снится музыка…». Выступление Юлии Хмылевой перенесет во времена принца Петра Ольденбургского и композитора Михаила Виельгорского.

21.00 – 21.40 музыкальный салон «Здесь хорошо…»: театрализованная постановка, музыкальное сопровождение, русские песни, стихи эпохи романтизма, выступает дуэт «Зеркало» (Людмила Солод и Светлана Дюдина). Прозвучат романсы Глинки, Чайковского, Рахманинова и других известных авторов.

ЗДАНИЕ МЕЩАНСКОЙ УПРАВЫ

Будет работать до 23.00.

18.00 – 18.30 самостоятельный осмотр экспозиции.

18.00 – 18.45 интерактивная программа в музейном дворике с элементами мастер-класса «Дивные музыкальные истории». Занимательные истории воронежского быта, праздничных гуляний в исполнении фольклорного ансамбля «Терем».

На платной основе:

18.30 и 20.00 занятие для детей «Береста – ожившая история». История берестяного промысла.

21.00 – 21.45 программа «Сказка, рассказанная скульптором». Истории о музейных редкостях с просмотром и прослушиванием сказок Корольковой.

22.00 – 22.45 вечер музыки и поэзии «Писатель. Поэт. Драматург. Воронежские истории». Камерный акустический концерт гитарной музыки и поэзии от «Театра иллюзий», а также воронежские литературные истории, связанные с писателем Андреем Платоновым, поэтом Осипом Мандельштамом и драматургом Александром Островским.

МУЗЕЙ БУНИНА

Открыт до полуночи.

18.40 – 20.00 марафон чтения «С литературным Котом». Проводником в мир поэзии для детей станет писательница Мария Дюженкова. Выставка экзотических пород семейства кошачьих в музейном дворике.

20.10 – 21.10 творческий час в музейном дворике «Квартирник у Бунина». Гость музея - группа Dekadance.

23.00 – 23.45 программа «История страны. История Бунина». В программе используются кинохроника и тексты Ивановой.

20.00 – 21.00 самостоятельный обзор экспозиции.

21.30 – 22.15 творческая встреча «Поэтический час с музыкальным акцентом». Гость музея — музыкант Олег Пожарский со своим моноспектаклем «И цветы, и шмели…».

22.20 – 23.00 литературный вечер «Истории любви». Любовь в произведениях и в жизни Бунина.

На платной основе:

18.00 – 18.45 встреча «Кланяюсь Котьке». Знакомство с образами котов в творческом наследии Бунина.

18.00 – 19.30 прогулка «По Воронежу с Иваном Буниным». Погружение в атмосферу прошлого, чтение стихов.

19.00 – 19.45 музейная программа «Путешествие с Иваном Буниным». Рассказ о знакомстве писателя с разными странами.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА МОРДАСОВОЙ

Открыта до 22.00

18.00 – 19.00 программа «С позументом понева». В гостях музея мастера по пошиву народного сценического костюма объединения «Хоровод».

18.30 — 19.00 кукольный спектакль «Красная шапочка и серый волк».

19.00 – 20.00 занимательный час «Фарфоровые тайны». Творческая встреча с коллекционером посуды советской эпохи Мариной Брысенковой

На платной основе:

20.00 – 21.00 мастер-класс «В вечерний час». Воронежские мастера поделятся секретами изготовления кукол, валяния из шерсти.

21.00 – 21.45 мультимедийная экскурсия «Жила-была частушка». Рассказ экскурсовода иллюстрируют аудио- и видеозаписи, концертные номера воронежских фольклорных коллективов из архива.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДОМ ТЮРИНЫХ

Открыт до 20.00. Все мероприятия проводятся по предварительным заявкам на платной основе.

18.00-18.45 костюмированная игра «Истории Матушки Гусыни». Ребятам расскажут об известных персонажах из переводов Маршака, их удивительных приключениях и секретах.

19.00 -20.00 мастер-класс «Динамичная игрушка» В ходе программы юные участники научатся превращать произведения Самуила Маршака в игру. С помощью клея, ножниц и цветной бумаги ребята оживят героев любимых книг.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

Открыт до 23.00. Посещение постоянной экспозиции, а также временных выставок в режиме самостоятельного осмотра.

14.00 – 23.00 интерактивная фотозона «В кругу товарищей»

14.00 – 23.00 выставка одной картины «Портрет искусствоведа Луневой» (0+) представит произведение Раисы Москаленко из собрания музея.

14.30 – 15.30 беседа «Маргарита Лунева: исследователь и просветитель» (12+) расскажет об удивительной истории обретения коллекции произведений Елены Киселевой, одной из лучших учениц Ильи Репина.

"Маруся" Елены Киселевой Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15.30 – 16.30 тематический экскурс «История одного шедевра» (7+) – расскажет об истории создания варианта-повторения картины Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16-го ноября 1581 года» (ГТГ, 1885) «Сыноубийца» (1909) из коллекции музея. Участники узнают об исторических предпосылках зарождения замысла произведения, о процессе создания первого варианта картины на примере сохранившихся эскизов и этюдов, о двух вариантах картины одного художника, созданных в разные эпохи и в разных стилях.

Картина Репина Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16.00 – 17.00 презентация-читка «Античная рапсодия» (7+). Скульптура, вазопись, мелкая пластика – практически все визуальные образы античной культуры, представленные в постоянной экспозиции музея, обретут свой «голос» посредством лирических текстов Гумилева, Мандельштама, Бродского и других поэтов.

17.00 – 18.00 выступление гитарного оркестра «Большое баррэ» (0+). Концерт гитаристов под руководством Сергея Корденко. В исполнении музыкантов прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов - Шостаковича, Бонфа, Косма, Альбениса. Солисты Владислав Клочков, Таисия Усольцева, Светослав Коротин, Геннадий Антонов.

21.00 – 22.00 шоу барабанщиков Сoncept show Drumataca (0+) - это яркое слияние клубной и живой музыки, сочетание одновременно ремиксов в реальном времени, джазового brass-оркестра и живых музыкантов.

На платной основе:

15.30 – 16.30 мастер-класс «Архитектурные зарисовки» (12+) - вместе с художником Нелли Фроловой участники создадут архитектурный скетч деталей музейного здания с помощью линера и цветных карандашей.

17.00 - 18.30 мастер-класс «Гравюра на картоне. Коллаграфия» (10+) - участники познакомятся с печатной техникой и ее основными особенностями и создадут собственную композицию. Печать на бумаге будет выполнена на настоящем офортном станке. Каждый сможет создать свою серию уникальных оттисков. Все материалы предоставляются.

20.00 – 21.30 мастер-класс «Аксессуар «майское настроение» (12+) - участники придумают и создадут своими руками яркий браслет, который подчеркнет творческую индивидуальность.

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

Вход на территорию – бесплатный.

14.00 – 14.40 в Верхнем парке детский флешмоб «Моя волшебная сказка» (6+). Дети в игровой форме придумают свои истории и сказки про принцессу и дворец.

15.00 – 15.00 в Доме с ризалитами лекция «История Общины Святой Евгении». Параллельно с рассказом можно прогуляться по выставке «В пользу добра и милосердия».

16.00-18.00 на территории игра-бродилка «Играй и управляй» (12+). Взяв путеводитель и, следуя инструкции, можно выполнить задания, раскрывая все секреты и погружаясь в увлекательную историю места.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16.00-18.00 в Верхнем парке пленэр «Однажды в Рамони». Профессиональные художники, любители и просто посетители дворца смогут поучаствовать в пленэре. Берите с собой материал (картон, акварель, карандаш и пр) и располагайтесь в любом месте на территории дворца. После пленэра пройдет выставка всех работ в Верхнем парке.

16.00-18.00 на территории мастер-класс «Книжка-малышка» (6+). Участники создадут свою книжку-малышку с веселой историей.

18.00-19.00 на территории экскурсия «В окрестностях дворца». Прогулка с экскурсоводом по красивым цветущим окрестностям дворца.

18.00-22.00 в Свитском корпусе самостоятельное посещение выставки «Романовы. Ольденбургские. История отношений» (по сеансам). Экспозиция основана на неизвестных ранее документах и архивных материалах, позволяющих взглянуть на Романовых – Ольденбургских под призмой личностного восприятия рода.

19.00-20.00 в Верхнем парке выставка «Однажды в Рамони» - экспозиция работ по результатам пленэра.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19.30-19.40 на первом этаже дворца перформанс «Как с принцессой Рамонь расцвела» - истории и легенды о принцессе Ольденбургской и Рамони.

19.40-22.00 на первом этаже дворца самостоятельное посещение (по сеансам) выставки «Жизнь, обильная светом и тенями». Участники смогут увидеть впервые представленную восстановленную часть кессонного потолка дворца, узнать историю принцессы и погулять по первому этажу дворца.

Фрагмент кессонского потолка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На платной основе:

15.30-16.30 и 17.00-18.00 на первом этаже дворца квиз «Императорские истории» (14+). Интеллектуально-развлекательная игра, приуроченная к 410-летию императорского дома Романовых.

20.00-21.00 на веранде дворца концерт «Джаз во дворце». Прозвучат всеми любимые джазовые композиции и много новых аранжировок в исполнении BIG BAND Воронежской филармонии.