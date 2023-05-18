Четвертый класс пожароопасности установился в Воронеже и 20 районах области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области уже на территории 22 муниципалитетов действует четвертый класс пожароопасности, в том числе и столице Черноземья. Это следует из прогноза ЧС от ГУ МЧС России по региону.

В число территорий, на которых наблюдается высокий уровень угрозы возгорания, оказались Воронеж и Нововоронеж, а также 20 районов региона. Речь идет о Семилукском, Репьевском, Лискинском, Хохольском, Новоусманском, Россошанском, Рамонском, Павловском, Каменском, Острогожском, Верхнемамонском районах, а также о Верхнехавском, Подгоренском, Ольховатском, Каширском, Нижнедевицком, Бутурлиновском и Петропавловском районах.

Также спасатели отмечают, что на территории остальных 12 районов также есть угроза. Там пока зафиксирован третий класс пожарной опасности.

При этом ранее синоптики до 19 мая продлили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.