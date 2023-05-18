В Воронежской области снова продлили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

Фото из архива КП Фото: из архива КП

На территории Воронежской области в очередной раз продлили желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров. Об этом стало известно из прогностической карты ЦФО Гидрометцентра России в четверг, 18 мая.

Синоптики предупреждают: угроза действует до 12.00 четверга, 19 мая. При этом в некоторых районах региона все также установлен IV класс пожарной опасности. В ближайшие дни прогнозируют жару в 25-28 градусов.

Впрочем, желтым сейчас окрашены все области Центрального Черноземья. Угроза возникновения ландшафтных пожаров объявлена также у соседей – в Курске, Белгороде, Липецке и Тамбове.