Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 5:49

В Воронежской области снова продлили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

В регионе установилась жара в 25-28 градусов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива КП

На территории Воронежской области в очередной раз продлили желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров. Об этом стало известно из прогностической карты ЦФО Гидрометцентра России в четверг, 18 мая.

Синоптики предупреждают: угроза действует до 12.00 четверга, 19 мая. При этом в некоторых районах региона все также установлен IV класс пожарной опасности. В ближайшие дни прогнозируют жару в 25-28 градусов.

Впрочем, желтым сейчас окрашены все области Центрального Черноземья. Угроза возникновения ландшафтных пожаров объявлена также у соседей – в Курске, Белгороде, Липецке и Тамбове.