Губернатор Воронежской области посетил форум Всемирного Русского Народного Собора

Форум Всемирного Русского Народного Собора. Фото: кадр с видео

В среду, 17 мая, губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил Всероссийский социальный форум Всемирного Русского Народного Собора. Вместе с ним пришла на это мероприятие находящаяся с визитом в Воронеже уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. О форуме Александр Гусев рассказал в своем телеграм-канале:

- Это мероприятие – убедительный знак патриотического единения государства, народа и церкви. Сейчас Россия переживает непростое время. В таких условиях чрезвычайно необходима ментальная и духовно-нравственная консолидация гражданского общества. На пленарном заседании обсудили продвижение духовно-нравственных и семейных ценностей, поддержку участников СВО.

Напомним, в тот же день Александр Гусев и Мария Львова-Белова провели встречу с женами и матерями участников СВО. Во время нее обсудили проблемы женщин и наметили пути их решения.