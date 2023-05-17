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НовостиОбщество17 мая 2023 17:41

Губернатор Воронежской области посетил форум Всемирного Русского Народного Собора

Вместе с ним на мероприятии была главный детский омбудсмен России Мария Львова-Белова [видео]
Олег КУЗНЕЦОВ
Форум Всемирного Русского Народного Собора.

Форум Всемирного Русского Народного Собора.

Фото: кадр с видео

В среду, 17 мая, губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил Всероссийский социальный форум Всемирного Русского Народного Собора. Вместе с ним пришла на это мероприятие находящаяся с визитом в Воронеже уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. О форуме Александр Гусев рассказал в своем телеграм-канале:

- Это мероприятие – убедительный знак патриотического единения государства, народа и церкви. Сейчас Россия переживает непростое время. В таких условиях чрезвычайно необходима ментальная и духовно-нравственная консолидация гражданского общества. На пленарном заседании обсудили продвижение духовно-нравственных и семейных ценностей, поддержку участников СВО.

Напомним, в тот же день Александр Гусев и Мария Львова-Белова провели встречу с женами и матерями участников СВО. Во время нее обсудили проблемы женщин и наметили пути их решения.